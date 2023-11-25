Спікери парламентів країн ЄС взяли участь у спецзасіданні Ради
Субота, 25 листопада 2023, 15:31
Спікери парламентів країн Європейського Союзу взяли участь у спеціальному засіданні Верховної Ради в суботу, 25 листопада.
Як пише "Європейська правда", про це в Telegram повідомила депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.
За її словами, у ВР сьогодні виступили голова Сенату Бельгії Стефані Доз, голова Сенату Мілош Вистрчіл і голова Палати депутатів Чехії Маркета Пекарова Адамова; спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо, спікер парламенту Ірландії Джері Баттімер, президент ПА НАТО Міхал Щерба, голова комітету закордонних справ естонського парламенту Марко Міхельсон та голова комітету закордонних справ Сейму Польщі Павел Коваль.
Геращенко додала, що спікер фінського парламенту "вразив чудовою українською".
В Україні 25 листопада – День пам'яті жертв Голодомору.
Геращенко нагадала, що 17 держав світу визнали Голодомор геноцидом.
"Наші партнери та друзі усвідомлюють чіткі паралелі між злочином Голодомору , організованим сталінським режимом і нинішнім знищенням України режимом путінським", – наголосила вона.
Раніше низка лідерів та послів країн Європи вшанували пам'ять мільйонів жертв Голодомору 1932–1933 років.
Напередодні повідомлялося, що 55 держав-членів ООН та делегація ЄС підписали ініційовану Україною в ООН Декларацію до 90-х роковин Голодомору 1932–1933 років.