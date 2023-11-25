Спікери парламентів країн ЄС взяли участь у спецзасіданні Ради

Спікери парламентів країн Європейського Союзу взяли участь у спеціальному засіданні Верховної Ради в суботу, 25 листопада.

Як пише "Європейська правда", про це в Telegram повідомила депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

За її словами, у ВР сьогодні виступили голова Сенату Бельгії Стефані Доз, голова Сенату Мілош Вистрчіл і голова Палати депутатів Чехії Маркета Пекарова Адамова; спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо, спікер парламенту Ірландії Джері Баттімер, президент ПА НАТО Міхал Щерба, голова комітету закордонних справ естонського парламенту Марко Міхельсон та голова комітету закордонних справ Сейму Польщі Павел Коваль.

Ірина Геращенко/Telegram

Геращенко додала, що спікер фінського парламенту "вразив чудовою українською".

В Україні 25 листопада – День пам'яті жертв Голодомору.

Геращенко нагадала, що 17 держав світу визнали Голодомор геноцидом.

"Наші партнери та друзі усвідомлюють чіткі паралелі між злочином Голодомору , організованим сталінським режимом і нинішнім знищенням України режимом путінським", – наголосила вона.

Раніше низка лідерів та послів країн Європи вшанували пам'ять мільйонів жертв Голодомору 1932–1933 років.

Напередодні повідомлялося, що 55 держав-членів ООН та делегація ЄС підписали ініційовану Україною в ООН Декларацію до 90-х роковин Голодомору 1932–1933 років.