До України прибув новий глава посольства Польщі, призначений попри вето Дуди

Польський дипломат Пйотр Лукасевич напередодні, 3 вересня, почав виконувати обов’язки глави посольства Польщі в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у X (Twitter).

Лукасевич зазначив, що розпочав виконання обов'язків "тимчасового повіреного у справах Республіки Польща в Києві".

"Для мене велика честь знову служити Батьківщині – дипломатично і на війні. Мені буде трохи легше тепер, коли я побачив, яку хорошу і віддану дипломатичну команду я буду очолювати у посольстві Польщі в Україні", – додав він.

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Objąłem dzisiaj obowiązki chargé d’affaires RP w Kijowie. To honor służyć Ojczyźnie po raz kolejny – dyplomatycznie i na wojnie. Będzie mi trochę łatwiej, kiedy zobaczyłem jak dobrym i oddanym sprawie zespołem dyplomatycznym będę kierował w @PLinUkraine – Piotr Łukasiewicz (@P_Lukasiewicz) September 3, 2024

Призначення нового глави посольства в Україні минулого тижня анонсувало польське МЗС.

Оскільки для призначення посла потрібна згода президента Польщі Анджея Дуди, Лукасевич поїхав у статусі тимчасового повіреного у справах.

Тим часом призначений за попередньої польської влади Ярослав Гузи формально продовжує бути послом в Україні, але фактично був відкликаний на батьківщину.

Така ситуація, яка виникла не лише в Україні, пов’язана з конфліктом між чинним польським урядом Дональда Туска і президентом Дудою. Більше про це – у статті "ЄвроПравди" Скажи, хто твій посол.