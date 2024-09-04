В Украину прибыл новый глава посольства Польши, назначенный, несмотря на вето Дуды

Польский дипломат Петр Лукасевич накануне, 3 сентября, начал исполнять обязанности главы посольства Польши в Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

Лукасевич отметил, что приступил к исполнению обязанностей "временного поверенного в делах Республики Польша в Киеве".

"Для меня большая честь снова служить Родине – дипломатически и на войне. Мне будет немного легче теперь, когда я увидел, какую хорошую и преданную дипломатическую команду я буду возглавлять в посольстве Польши в Украине", – добавил он.

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Objąłem dzisiaj obowiązki chargé d’affaires RP w Kijowie. To honor służyć Ojczyźnie po raz kolejny – dyplomatycznie i na wojnie. Będzie mi trochę łatwiej, kiedy zobaczyłem jak dobrym i oddanym sprawie zespołem dyplomatycznym będę kierował w @PLinUkraine – Piotr Łukasiewicz (@P_Lukasiewicz) September 3, 2024

Назначение нового главы посольства в Украине на прошлой неделе анонсировал польский МИД.

Поскольку для назначения посла требуется согласие президента Польши Анджея Дуды, Лукасевич поехал в статусе временного поверенного в делах.

Между тем назначенный при предыдущей польской власти Ярослав Гузы формально продолжает быть послом в Украине, но фактически был отозван на родину.

Такая ситуация, которая возникла не только в Украине, связана с конфликтом между действующим польским правительством Дональда Туска и президентом Дудой. Больше об этом – в статье "ЕвроПравды" Скажи, кто твой посол.