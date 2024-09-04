Госдеп наложил новые ограничения на RT и "РИА Новости" из-за вмешательства в выборы США

Государственный департамент США в среду, 4 сентября, объявил о мерах в ответ на попытку России вмешаться в президентские выборы, направленные против российских пропагандистов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Американское внешнеполитическое ведомство заявило о визовых ограничениях в отношении "определенных лиц", которые действуют от имени подконтрольных Кремлю СМИ и осуществляют операции тайного влияния или являются их соучастниками.

Перечень этих людей США не объявляют, поскольку визовая информация является конфиденциальной.

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Также Госдеп предоставил российской компании "Россия сегодня" и ее дочерним компаниям "РИА Новости", RT, "ТВ-Новости", Ruptly и Sputnik статус "иностранных представительств" (foreign missions), поскольку они фактически контролируются властями России.

Теперь эти компании обязаны сообщать Государственному департаменту обо всем своем персонале, который работает в США, а также раскрыть информацию обо всей недвижимости, которой они владеют в США.

Кроме того, ведомство объявило вознаграждение в 10 миллионов долларов за информацию о прокремлевской и связанной с российскими спецслужбами хакерской группировке RaHDit, причастной к кибератакам на США.

Ранее Министерство финансов США наложило санкции на менеджмент RT и связанные с ним компании из-за попытки вмешательства в американские президентские выборы.

А американский Минюст также объявил обвинения двум работникам этого пропагандистского канала за нарушение требований к иноагентам и отмывание денег.