Підсанкційні олігархи Фрідман і Авен купили частку в найбільшій нафтовій компанії Британії

Підсанкційні російські олігархи Михайло Фрідман і Петро Авен стали співвласниками найбільшої нафтовидобувної компанії у Великій Британії – Harbour Energy.

Про це повідомило видання BBC, передає "Європейська правда".

Як розповіли журналісти, інвестиційна компанія LetterOne, співвласниками якої є Фрідман і Авен, тепер володіє майже 15% акцій Harbour Energy. Сама LetterOne не потрапила під санкції, двоє росіян не мають контактів з фірмою та не отримують жодної частки її прибутку.

За умовами угоди, LetterOne не матиме права голосу в Harbour Energy, але отримуватиме частку прибутку компанії у вигляді дивідендів.

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Акції LetterOne потенційно можуть бути конвертовані в акції з правом голосу, якщо з двох росіян будуть зняті санкції, але для цього потрібен дозвіл уряду, зазначило BBC.

"Уряд Великої Британії та компанія Harbour повинні були втекти на милю від цієї угоди", – заявив керівник відділу розслідувань викопного палива в кампанії Global Witness Луїс Вілсон.

Журналісти додали, що Harbour Energy є найбільшим виробником нафти та газу у водах Великої Британії й компанія викупила більшість нафтогазовидобувних активів німецької фірми Wintershall DEA у хімічного гіганта BASF.

LetterOne була співвласником Wintershall. Її акції обміняли на акції Harbour Energy. Деякі активи Wintershall, пов'язані з Росією, залишились у власності BASF.

Як відомо, 10 квітня 2024 року Фрідман і Авен виграли суд проти ЄС щодо зняття санкцій, але залишаються під ними.

Нагадаємо, Петро Авен потрапив під санкції ЄС 28 лютого 2022 року, а 15 березня його додали до санкційного списку Британії, а 16 березня фінансова поліція Італії заарештувала віллу Авена. Росіянин Михайло Фрідман є засновником групи "Альфа", він має багато активів в Україні.