Подсанкционные олигархи Фридман и Авен получили долю в крупнейшей нефтяной компании Британии

Подсанкционные российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен стали совладельцами крупнейшей нефтедобывающей компании в Великобритании – Harbour Energy.

Об этом сообщает BBC, передает "Европейская правда".

Как рассказали журналисты, инвестиционная компания LetterOne, совладельцами которой являются Фридман и Авен, теперь владеет почти 15% акций Harbour Energy. Сама LetterOne не попала под санкции, двое россиян не имеют контактов с фирмой и не получают никакой доли ее прибыли.

По условиям соглашения, LetterOne не будет иметь права голоса в Harbour Energy, но будет получать долю прибыли компании в виде дивидендов.

Реклама:

Акции LetterOne потенциально могут быть конвертированы в акции с правом голоса, если с двух россиян будут сняты санкции, но для этого нужно разрешение правительства, отметило BBC.

"Правительство Великобритании и компания Harbour должны были бежать на милю от этой сделки", – заявил руководитель отдела расследований ископаемого топлива в кампании Global Witness Луис Уилсон.

Журналисты добавили, что Harbour Energy является крупнейшим производителем нефти и газа в водах Великобритании и компания выкупила большинство нефтегазодобывающих активов немецкой фирмы Wintershall DEA у химического гиганта BASF.

LetterOne была совладельцем Wintershall, ее акции обменяли на акции Harbour Energy. Некоторые активы Wintershall, связанные с Россией, остались в собственности BASF.

Напомним, Суд Евросоюза в апреле аннулировал решение Совета ЕС от 28 февраля 2022 года о введении санкций против Авена и Фридмана. Суд указал, что основания включения росолигархов в санкционный список не были достаточно обоснованы.

Решение суда не касалось более поздних решений Совета ЕС, поэтому санкции против этих двух россиян до сих пор действуют. Они также находятся под санкциями США, Великобритании, Украины и других государств из-за близости к российскому диктатору Путину.

Авен и Фридман являются акционерами "Альфа-Групп", частью которого является Альфа-Банк, один из крупнейших российских банков. Авен также имеет латвийское гражданство и проживает в Латвии со своей семьей с момента российского вторжения в Украину в 2022 году.

Читайте также: Российские олигархи выиграли раунд, но не войну. Что означает поражение ЕС в суде по санкциям.