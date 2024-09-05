У Польщі затримали 11 осіб, в тому числі з України, за переправляння мігрантів з Білорусі

Польські прикордонники затримали підозрюваних у причетності до організованого злочинного угруповання, яке займалося організацією нелегальної міграції з Білорусі до Польщі.

Про це повідомила в четвер регіональна прокуратура в Замості, Люблінське воєводство, передає "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Розгромлено ще одну групу, причетну до організації нелегальної міграції. Загалом було затримано 11 осіб.

Мешканців Варшави, Лодзі, а також трьох громадян Грузії, Азербайджану та України затримали 19 серпня прикордонники у формі зі Славатичів, повідомив у четвер речник Замойської прокуратури Рафал Кавалець.

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Він додав, що це було чергове розслідування, проведене під наглядом Замойської воєводської прокуратури у справі організації нелегальних перетинів кордону.

"Затримано одинадцять членів злочинного угруповання – громадян, зокрема, Грузії, Азербайджану, України та Білорусі, які займалися переправленням нелегальних мігрантів. Діяльність групи здійснювалася на контрабандному напрямку, відомому як "білоруський маршрут"" – повідомив Кавалець.

Слідчі встановили, що мігрантів перевозили в район польсько-білоруського кордону, який вони потім перетинали пішки (нелегально – поза пунктами перетину кордону). Потім їх підбирали на польській стороні і переправляли автомобілями до Німеччини та інших країн Західної Європи.

Звинувачення в організації нелегальної міграції були висунуті 11 особам, 10 з них також підозрюються в участі в організованій злочинній групі.

Справа перебуває у стадії розслідування", – додав він.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Вісьмом особам обрано запобіжний захід у вигляді тимчасового тримання під вартою.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко нещодавно заявив, що Мінськ не буде перешкоджати потрапити до ЄС зацікавленим у цьому мігрантам, та дав зрозуміти, що це його відповідь на європейські санкції.

Протягом весни та літа Польща повідомляла про регулярні сутички на кордоні між прикордонниками та групами мігрантів на території Білорусі, іноді з постраждалими. 28 травня мігрант завдав тяжких поранень 21-річному прикордоннику, який через тиждень помер.