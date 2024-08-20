Лукашенко дав зрозуміти, що продовжить мститися ЄС за санкції "шантажем мігрантами"

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що Білорусь не буде перешкоджати потрапити до ЄС зацікавленим у цьому мігрантам, та дав зрозуміти, що це його відповідь на санкції.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова в інтерв’ю російським ЗМІ цитують низка західних агентств, у тому числі німецьке dpa.

Лукашенко заявив, що не планує перешкоджати мігрантам потрапляти до ЄС через територію Білорусі, натякнувши, що це триватиме доти, доки проти нього застосовують санкції.

"Мене звинувачують, що мігранти перетинають білоруський кордон. Ви мені надягаєте петлю на шию у вигляді санкцій і вимагаєте, щоб я захистив ЄС від напливу мігрантів? Такого не буде", – заявив він.

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Як відомо, від європейських сусідів Білорусі неодноразово надходили свідчення, що білоруські прикордонники прямо сприяють мігрантам, які намагаються непомітно перетнути їхній кордон.

Після початку штучної міграційної кризи у 2021 році Польща та балтійські держави ЄС спорудили паркан на кордоні з Білоруссю, але це не допомогло повністю вирішити проблему.

Протягом весни та літа Польща повідомляла про регулярні сутички на кордоні між прикордонниками та групами мігрантів на території Білорусі, іноді з постраждалими. 28 травня мігнант завдав тяжких поранень 21-річному прикордоннику, який через тиждень помер.

Нещодавно стало відомо, що Польща сподівається залучити прикордонників і поліцейських з Фінляндії, Німеччини та Греції для патрулювання кордону з Білоруссю.