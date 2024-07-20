ЗМІ: Польські служби встановили особу мігранта, який смертельно поранив прикордонника

Польські служби встановили особу мігранта, який наприкінці травня завдав смертельних поранень польському прикордоннику; він перебуває у Білорусі та, можливо, планує їхати до Сирії.

Про це з посиланням на свої джерела повідомило польське RMF FM, пише "Європейська правда".

За неофіційною інформацією, польські служби вже встановили ім’я та з’ясовують місцеперебування громадянина третьої країни, який під час спроби потрапити до Польщі з території Білорусі 28 травня завдав тяжких поранень 21-річному прикордоннику і той через тиждень помер.

Нападник нібито є громадянином однієї з країн Близького Сходу. Встановити його особу вдалося завдяки відеозапису подій.

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За даними польських служб, він досі у Білорусі, але можливо планує їхати до Сирії.

Останні кілька тижнів польські спецслужби допитували мігрантів серед тих, яким вдалося потрапити на територію Польщі, а також задіяли своїх інформаторів серед мігрантів, які перебувають на території Білорусі.

Раніше Польща звернулася до білоруської сторони з вимогою встановити і видати нападника. Проте у відповідь, повідомили в МЗС Польщі, Білорусь почала звинувачувати Варшаву у нібито порушенні співпраці.