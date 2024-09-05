Бельгія прийняла на лікування трьох українських солдатів із серйозними опіками

У середу, 4 вересня до опікового центру Військового госпіталю Недер-Овер-Хембек у Бельгії доставили трьох важкопоранених українських солдатів із серйозними опіками.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міноборони Бельгії.

В рамках підтримки України Міністерство оборони Бельгії через Військовий госпіталь ім. королеви Астрід надає підрозділи для прийому поранених українців у разі необхідності. У листопаді 2022 року госпіталь прийняв п'ятьох українських солдатів.

"Сьогодні вдень троє поранених українців були репатрійовані B-Fast і прийняті нашим опіковим відділенням Військового госпіталю. Цього тижня ми відзначаємо 80-ту річницю визволення Бельгії союзниками, і водночас демократична європейська країна бореться з репресивним і авторитарним режимом, який намагається нав'язати свою волю.

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Від початку цього конфлікту Бельгія та Міністерство оборони підтримують українців. Ми будемо продовжувати цю демократичну солідарність", сказала міністерка оборони Людівін Дедондер.

З міркувань безпеки та з поваги до лікарської таємниці Міністерство оборони не надаватиме додаткової інформації про пацієнтів.

У липні Німеччина прийняла важкохворих дітей, які раніше перебували на лікуванні у обстріляній росіянами дитячій лікарні "Охматдит".