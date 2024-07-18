Німеччина прийняла на лікування важкохворих дітей з "Охматдиту"

Німеччина прийняла важкохворих дітей, які раніше перебували на лікуванні у обстріляній росіянами дитячій лікарні "Охматдит".

Про це у четвер повідомило Міністерство внутрішніх справ Німеччини, пише "Європейська правда".

Зазначають, що Німеччина евакуювала і прийняла на лікування загалом вісьмох дітей віком від кількох місяців до 15 років, більшість з них – онкохворі.

Дітей супроводжують загалом десять близьких родичів.

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"Ракетний обстріл дитячої клініки в Києві ще раз показав незбагненну нелюдськість, з якою Путін веде свою агресивну війну проти України. Саме тому ми продовжуємо нашу гуманітарну підтримку України всіма силами", – прокоментувала глава МВС Німеччин Ненсі Фезер.

"Тяжкохворі діти, які постраждали, не повинні стати жертвами цієї злочинної загарбницької війни. Ми забезпечимо їм хороший догляд у спеціалізованих німецьких клініках", – додав міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах.

З березня 2022 року з України евакуювали важкопоранених і тяжкохворих людей, які проходили лікування в Німеччині та інших країнах ЄС. З того часу майже 1150 людей евакуювали до Німеччини та направили в лікарні по всій країні. Серед них – цивільні та військовослужбовці.

Багато українців втратили кінцівки і мають кульові та осколкові поранення.

Нагадаємо, Міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини надасть Україні 10 мільйонів євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит".

Майже відразу після обстрілу "Охматдиту" стало відомо, що три німецькі лікарні готові прийняти українських дітей, які лікувались в київській клініці.