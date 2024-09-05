Бельгия приняла на лечение трех украинских солдат с серьезными ожогами

В среду, 4 сентября в ожоговый центр Военного госпиталя Недер-Овер-Хембек в Бельгии доставили трех тяжелораненых украинских солдат с серьезными ожогами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Минобороны Бельгии.

В рамках поддержки Украины Министерство обороны Бельгии через Военный госпиталь им. королевы Астрид предоставляет подразделения для приема раненых украинцев в случае необходимости. В ноябре 2022 года госпиталь принял пятерых украинских солдат.

"Сегодня днем трое раненых украинцев были репатриированы B-Fast и приняты нашим ожоговым отделением Военного госпиталя. На этой неделе мы отмечаем 80-ю годовщину освобождения Бельгии союзниками, и одновременно демократическая европейская страна борется с репрессивным и авторитарным режимом, который пытается навязать свою волю.

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С начала этого конфликта Бельгия и Министерство обороны поддерживают украинцев. Мы будем продолжать эту демократическую солидарность", сказала министр обороны Людивин Дедондер.

Из соображений безопасности и из уважения к врачебной тайне Министерство обороны не будет предоставлять дополнительной информации о пациентах.

В июле Германия приняла тяжелобольных детей, которые ранее находились на лечении в обстрелянной россиянами детской больнице "Охматдет".