Лідер французьких ультралівих каже про "вкрадені вибори" після призначення нового прем'єра
Лідер ультралівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон заявив про "вкрадені вибори" після оголошення президента Емманюеля Макрона про призначення прем'єр-міністром Мішеля Барньє.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву Меланшона наводить France Bleu.
За кілька хвилин після оголошення про призначення Барньє лідер французьких ультралівих сказав: "Вибори були вкрадені у французького народу".
Він також закликаючи до "найпотужнішої мобілізації" цієї суботи, щоб виступити проти вибору прем'єр-міністра.
Ще до того, як було оголошено ім’я нового прем’єра, лівий Новий народний фронт і кілька студентських профспілкових організацій закликали до демонстрацій у суботу, 7 вересня.
Ще одна лідерка "Нескореної Франції" Матильда Пано, коментуючи призначення Барьє, сказала, що Макрон "продовжує вважати себе автократом".
"Призначаючи Мішеля Барньє, президент відмовляється поважати суверенітет народу і вибір, зроблений на виборчих дільницях", – зазначила Пано.
Як відомо, Емманюель Макрон відмовився призначати прем’єркою кандидатку від лівого блоку "Новий народний фронт", який переміг на виборах, та почав консультації з політсилами перед своїм рішенням про нового прем’єр-міністра, під зростання кількості звинувачень з боку лівих.
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