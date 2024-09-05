Лідер французьких ультралівих каже про "вкрадені вибори" після призначення нового прем'єра

Лідер ультралівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон заявив про "вкрадені вибори" після оголошення президента Емманюеля Макрона про призначення прем'єр-міністром Мішеля Барньє.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Меланшона наводить France Bleu.

За кілька хвилин після оголошення про призначення Барньє лідер французьких ультралівих сказав: "Вибори були вкрадені у французького народу".

Він також закликаючи до "найпотужнішої мобілізації" цієї суботи, щоб виступити проти вибору прем'єр-міністра.

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Ще до того, як було оголошено ім’я нового прем’єра, лівий Новий народний фронт і кілька студентських профспілкових організацій закликали до демонстрацій у суботу, 7 вересня.

Ще одна лідерка "Нескореної Франції" Матильда Пано, коментуючи призначення Барьє, сказала, що Макрон "продовжує вважати себе автократом".

"Призначаючи Мішеля Барньє, президент відмовляється поважати суверенітет народу і вибір, зроблений на виборчих дільницях", – зазначила Пано.

Як відомо, Емманюель Макрон відмовився призначати прем’єркою кандидатку від лівого блоку "Новий народний фронт", який переміг на виборах, та почав консультації з політсилами перед своїм рішенням про нового прем’єр-міністра, під зростання кількості звинувачень з боку лівих.

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