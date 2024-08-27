Французькі ультраліві скликають протести після "перевороту Макрона"

Французька ультраліва партія "Нескорена Франція" закликає вийти на протести 7 вересня на тлі відмови президента Емманюеля Макрона затвердити лівий уряд.

Про це йдеться в заяві політсили, опублікованій в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Ультраліві оголошують "масштабну мобілізацію перед обличчям перевороту Макрона".

"Президент Республіки ставить під серйозну загрозу демократію, відмовляючись визнати результати голосування і уряд на чолі з "Новим народним фронтом", який переміг на парламентських виборах", – йдеться в заяві.

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У "Нескореній Франції" висловили сподівання, що політичні, профспілкові та громадські сили, "які виступають за захист демократії, приєднаються до цього заклику".

Демонстрація запланована на суботу 7 вересня, місце проведення поки що не уточнюють.

Ліва радикальна партія закликає французьке суспільство до "рішучої відповіді на виняткову серйозність ситуації".

Напередодні Макрон опублікував заяву, в якій оголосив про свою відмову призначити лівий уряд на чолі з Люсі Касте.

Він скликав нові консультації щодо призначення уряду на вівторок, однак ліві вже оголосили про свою відмову від участі в них.

Нагадаємо, французький президент почав консультації з політичними партіями щодо призначення прем’єра 23 серпня.

Жодна партійна група не має достатньої кількості місць для абсолютної більшості у Національній асамблеї (289 голосів).

За конституцією Макрон не може розпустити парламент до наступного літа, тому аналітики вважають, що він, швидше за все, призначить прем'єр-міністром когось, хто мав би найкращі шанси знайти спільну мову між партіями.

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