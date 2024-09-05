Лидер французских ультралевых говорит об "украденных выборах" после назначения нового премьера

Лидер ультралевой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон заявил об "украденных выборах" после объявления президента Эмманюэля Макрона о назначении премьер-министром Мишеля Барнье.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Меланшона приводит France Bleu.

Через несколько минут после объявления о назначении Барнье лидер французских ультралевых сказал: "Выборы были украдены у французского народа".

Он также призывая к "мощнейшей мобилизации" в эту субботу, чтобы выступить против выбора премьер-министра.

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Еще до того, как было объявлено имя нового премьера, левый Новый народный фронт и несколько студенческих профсоюзных организаций призвали к демонстрациям в субботу, 7 сентября.

Еще один лидер "Непокоренной Франции" Матильда Пано, комментируя назначение Барнье, сказала, что Макрон "продолжает считать себя автократом".

"Назначая Мишеля Барнье, президент отказывается уважать суверенитет народа и выбор, сделанный на избирательных участках", – отметила Пано.

Как известно, Эмманюэль Макрон отказался назначать премьером кандидатку от левого блока "Новый народный фронт", который победил на выборах, и начал консультации с политсилами перед своим решением о новом премьер-министре, под рост количества обвинений со стороны левых.

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