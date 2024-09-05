Нідерланди анонсували мільярдні інвестиції в оборону через агресію Росії

Уряд Нідерландів у четвер, 5 вересня, оголосив про збільшення витрат на оборону на 2,4 мільярда євро для виконання вимог НАТО і зміцнення безпеки країни на тлі "безжальної російської агресії".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Міністерства оборони країни.

У опублікованому меморандумі з питань оборони нідерландська влада анонсувала, що загальний оборонний бюджет країни на 2024 рік збільшиться на 2,4 мільярда євро – до 24 мільярдів євро, оголосив уряд у своєму щорічному оборонному меморандумі.

Як зазначається, цей крок забезпечить відповідність Нідерландів стандартам НАТО стосовно оборонних витрат.

Реклама:

"Армія знову отримає танки, військово-повітряні сили отримають додаткові літаки F-35, а військово-морські сили можуть розраховувати на додаткові фрегати для протичовнової боротьби", – додало нідерландське Міноборони.

Додаткові оборонні витрати в основному підуть на посилення Збройних сил Нідерландів. Водночас додаткові 260 мільйонів євро підуть на набір і підготовку особового складу, ідеться в повідомленні.

"Безжальна російська агресія в Україні показує, що напад на альянс НАТО більше не є чимось немислимим", – прокоментував нідерландський міністр оборони Рубен Брекельманс.

Він додав, що шляхом збільшення видатків на оборону Нідерланди роблять "важливий крок" для запобігання такому нападу, оскільки "найкращий спосіб запобігти війні – тримати потенційних супротивників на відстані".

Згідно з останніми оцінками Альянсу, у 2024 році Нідерланди витратять на оборону 2,05% ВВП.

Нагадаємо, новий нідерландський уряд у коаліційному договорі закріпив зобов’язання витрачати на оборону не менше 2% ВВП.

Крім того, ще попередній уряд на чолі з Марком Рютте почав розробку плану з протидії російській загрозі в Північному морі.