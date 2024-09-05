Нидерланды анонсировали миллиардные инвестиции в оборону из-за агрессии России

Правительство Нидерландов в четверг, 5 сентября, объявило об увеличении расходов на оборону на 2,4 миллиарда евро для выполнения требований НАТО и укрепления безопасности страны на фоне "безжалостной российской агрессии".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Министерства обороны страны.

В опубликованном меморандуме по вопросам обороны нидерландские власти анонсировали, что общий оборонный бюджет страны на 2024 год увеличится на 2,4 миллиарда евро – до 24 миллиардов евро, объявило правительство в своем ежегодном оборонном меморандуме.

Как отмечается, этот шаг обеспечит соответствие Нидерландов стандартам НАТО в отношении оборонных расходов.

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"Армия снова получит танки, военно-воздушные силы получат дополнительные самолеты F-35, а военно-морские силы могут рассчитывать на дополнительные фрегаты для противолодочной борьбы", – добавило нидерландское Минобороны.

Дополнительные оборонные расходы в основном пойдут на усиление Вооруженных сил Нидерландов. При этом дополнительные 260 миллионов евро пойдут на набор и подготовку личного состава, говорится в сообщении.

"Безжалостная российская агрессия в Украине показывает, что нападение на альянс НАТО больше не является чем-то немыслимым", – прокомментировал нидерландский министр обороны Рубен Брекельманс.

Он добавил, что путем увеличения расходов на оборону Нидерланды делают "важный шаг" для предотвращения такого нападения, поскольку "лучший способ предотвратить войну – держать потенциальных противников на расстоянии".

Согласно последним оценкам Альянса, в 2024 году Нидерланды потратят на оборону 2,05% ВВП.

Напомним, новое нидерландское правительство в коалиционном договоре закрепило обязательство тратить на оборону не менее 2% ВВП.

Кроме того, еще предыдущее правительство во главе с Марком Рютте начало разработку плана по противодействию российской угрозе в Северном море.