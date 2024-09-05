ЗМІ: Лідер німецької опозиції зустрінеться з Ердоганом у Туреччині

Голова найбільшої опозиційної партії Німеччини, Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Фрідріх Мерц у середині вересня планує вирушити з візитом до Туреччини.

Про це стало відомо виданню Spiegel від джерел у ХДС, пише "Європейська правда".

Стверджується, що Мерц вирушить до Туреччини із 17 вересня та планує відвідати Анкару та Стамбул.

Лідер німецьких консерваторів також зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом для переговорів під час поїздки, організованої парламентською групою в Бундестазі.

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У Стамбулі в Мерца запланований обмін думками з місцевим мером і лідером турецької опозиції Екремом Імамоглу.

"Поїздка має на меті підкреслити зовнішньополітичні амбіції Мерца, який сподівається бути оголошеним кандидатом на посаду канцлера від ХДС/ХСС у найближчому майбутньому", – пише Spiegel, додаючи, що поїздка була особистою ідеєю політика.

Як відомо, Туреччина разом із Німеччиною є членом НАТО, а також є кандидатом на вступ до Європейського Союзу. На відносини між обома країнами також впливає кількамільйонна турецька громада в Німеччині.

Минулого року, нагадаємо, Ердоган здійснив перший за три роки візит до ФРН, після чого накинувся з критикою на німецьку владу.