СМИ: Лидер немецкой оппозиции встретится с Эрдоганом в Турции

Председатель крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц в середине сентября планирует отправиться с визитом в Турцию.

Об этом стало известно изданию Spiegel от источников в ХДС, пишет "Европейская правда".

Утверждается, что Мерц отправится в Турцию с 17 сентября и планирует посетить Анкару и Стамбул.

Лидер немецких консерваторов также встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для переговоров во время поездки, организованной парламентской группой в Бундестаге.

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В Стамбуле у Мерца запланирован обмен мнениями с местным мэром и лидером турецкой оппозиции Экремом Имамоглу.

"Поездка имеет целью подчеркнуть внешнеполитические амбиции Мерца, который надеется быть объявленным кандидатом на пост канцлера от ХДС/ХСС в ближайшем будущем", – пишет Spiegel, добавляя, что поездка была личной идеей политика.

Как известно, Турция вместе с Германией является членом НАТО, а также является кандидатом на вступление в Европейский Союз. На отношения между обеими странами также влияет многомиллионная турецкая община в Германии.

В прошлом году, напомним, Эрдоган совершил первый за три года визит в ФРГ, после чего набросился с критикой на немецкие власти.