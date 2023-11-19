Ердоган після візиту в Берлін розкритикував владу Німеччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після свого першого за три роки візиту до Берліна різко розкритикував владу Німеччини.

Його заяву наводить агентство Anadolu, повідомляє "Європейська правда".

"Весь західний світ, хрестоносна імперіалістична структура разом. На жаль, я побачив це під час свого візиту (до Німеччини – ред.) напередодні ввечері. Я побачив це і в президенті (Франку-Вальтері Штайнмаєрі – ред.)", – сказав Ердоган.

Він закликав Німеччину сприяти звільненню "10 000 заручників, які перебувають у руках Ізраїлю".

"Німеччино, зробіть крок для їхньої видачі, а ми докладемо зусиль щодо тих, хто перебуває в руках ХАМАС", – заявив турецький президент.

Що мав на увазі Ердоган, незрозуміло. За даними ООН, у липні поточного року в ізраїльських в'язницях утримували 1500 палестинців.

Нагадаємо, 17 листопада Ердоган вперше за три роки прибув до Німеччини з офіційним візитом. У Берліні він зустрівся з німецьким президентом Штаймнаєром і канцлером Олафом Шольцем.

Перед зустріччю з Шольцем Ердоган виступив з критикою дій Ізраїлю в секторі Газа.