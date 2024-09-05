Президент Литви відвідав штаб литовсько-польсько-української бригади

Президент Литви Гітанас Науседа разом зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою в четвер відвідав штаб Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького в Любліні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Основним завданням литовсько-польсько-української бригади (LITPOLUKRBRIG), створеної 2014 року, наразі є надання допомоги українській армії для боротьби з РФ.

Бригада проводить операцію "Об'єднані заради миру", а також займається підготовкою штабних офіцерів українських батальйонів.

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Президенти Литви та Польщі ознайомилися з поточними завданнями бригади та її планованими ініціативами.

"Тристороння бригада є важливим інструментом підтримки України та підготовки її військових кадрів. Вона сприяє розвитку військового співробітництва між нашими країнами, забезпеченню оперативної сумісності та розробці нових ініціатив на підтримку України. Нам необхідно продовжувати розвивати потенціал литовсько-польсько-української бригади", – наголосив Науседа.

Нещодавно до України приїздив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

В ході візиту литовський міністр оглянув фортифікаційні споруди та відвідав Центр з навчання управління дронами.