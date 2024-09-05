Президент Литвы посетил штаб литовско-польско-украинской бригады

Президент Литвы Гитанас Науседа вместе со своим польским коллегой Анджеем Дудой в четверг посетил штаб Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского в Люблине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Основной задачей литовско-польско-украинской бригады (LITPOLUKRBRIG), созданной в 2014 году, сейчас является оказание помощи украинской армии для борьбы с РФ.

Бригада проводит операцию "Объединенные ради мира", а также занимается подготовкой штабных офицеров украинских батальонов.

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Президенты Литвы и Польши ознакомились с текущими задачами бригады и ее планируемыми инициативами.

"Трехсторонняя бригада является важным инструментом поддержки Украины и подготовки ее военных кадров. Она способствует развитию военного сотрудничества между нашими странами, обеспечению оперативной совместимости и разработке новых инициатив в поддержку Украины. Нам необходимо продолжать развивать потенциал литовско-польско-украинской бригады", – подчеркнул Науседа.

Недавно в Украину приезжал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

В ходе визита литовский министр осмотрел фортификационные сооружения и посетил Центр по обучению управления дронами.