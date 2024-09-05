Вучич проміняв Путіна в Казані на "важливих гостей з-за кордону"

Сербський президент Александар Вучич заявив, що не буде присутнім на саміті неформального об’єднання БРІКС у російській Казані в жовтні 2024 року, куди його запросив Владімір Путін.

Як пише "Європейська правда", його слова цитує балканська служба "Радіо Свобода".

Вучич підтвердив, що "10-12 днів тому" отримав від Путіна запрошення взяти участь у саміті БРІКС.

"На цей час у нас є важливі гості з-за кордону", – додав він у розмові з журналістами, не уточнивши, про кого йдеться.

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Саміт БРІКС має відбутись із 22 по 24 жовтня в російському місті Казань.

Неформальне об’єднання БРІКС отримало свою назву за першими літерами держав-учасниць – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Минулого року до них долучились Іран, ОАЕ, Ефіопія та Єгипет.

БРІКС вважають геополітичним опонентом групи G7 і "західним" фінансовим установам, як Світовий банк та МВФ.

Нещодавно Туреччина також почала процедуру вступу до групи країн БРІКС, подавши прохання про приєднання.

Нагадаємо, Сербія залишається чи не єдиною країною в Європі, яка відмовляється приєднатися до міжнародних санкцій проти Кремля після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.