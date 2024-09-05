Вучич променял Путина в Казани на "важных гостей из-за рубежа"

Сербский президент Александар Вучич заявил, что не будет присутствовать на саммите неформального объединения БРИКС в российской Казани в октябре 2024 года, куда его пригласил Владимир Путин.

Как пишет "Европейская правда", его слова цитирует балканская служба "Радио Свобода".

Вучич подтвердил, что "10-12 дней назад" получил от Путина приглашение принять участие в саммите БРИКС.

"В настоящее время у нас есть важные гости из-за рубежа", – добавил он в разговоре с журналистами, не уточнив, о ком идет речь.

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Саммит БРИКС должен состояться с 22 по 24 октября в российском городе Казань.

Неформальное объединение БРИКС получило свое название по первым буквам государств-участников – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. В прошлом году к ним присоединились Иран, ОАЭ, Эфиопия и Египет.

БРИКС считают геополитическим оппонентом группы G7 и "западным" финансовым учреждениям, как Всемирный банк и МВФ.

Недавно Турция также начала процедуру вступления в группу стран БРИКС, подав прошение о присоединении.

Напомним, Сербия остается едва ли не единственной страной в Европе, которая отказывается присоединиться к международным санкциям против Кремля после полномасштабного вторжения России в Украину.