ЗМІ: Туреччина подала заявку на вступ до БРІКС, може приєднатися у жовтні

Туреччина офіційно почала процедуру вступу до групи країн БРІКС, подавши прохання про приєднання.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

За словами обізнаних співрозмовників, Анкара офіційно подала запит на приєднання до групи БРІКС (Бразилія-Росія-Індія-Китай-ПАР), прагнучи розвивати та зміцнювати зв’язки з країнами поза політичним Заходом, хоча публічно про це ще не повідомляли.

Це пов’язано з переконанням президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у тому, що баланс сил у світі змінюється, і він хоче за цих умов мати добре розвинені контакти з усіма сторонами "багатополярного світу", не відмовляючись і від своїх зобов’язань члена НАТО.

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Заявка на приєднання нібито була подана вже кілька місяців тому на тлі "розчарування" перспективами зближення з ЄС, а також суперечками з країнами НАТО через те, що Анкара продовжує співпрацювати з Росією, попри її повномасштабну війну проти України.

В Анкарі вважають, що завдяки членству змогли б покращити економічну співпрацю з РФ і Китаєм та стати торговельним хабом на межі Азії та Європи, у тому числі "газовим хабом" для експорту газу з Росії і Центральної Азії.

"Туреччина може стати сильною, процвітаючою, престижною та ефективною країною, якщо буде одночасно покращувати відносини і зі Сходом, і з Заходом… Усі інші варіанти будуть не на користь Туреччині", – заявив Ердоган цими вихідними.

Нещодавно до БРІКС приєдналися додаткові чотири члени – Іран, ОАЕ, Ефіопія та Єгипет, очікується приєднання також Саудівської Аравії, а також – близького партнера Туреччини Азербайджану, який вже подав заявку, Малайзії і Таїланду.

За даними джерел, наступне розширення БРІКС можуть обговорити на її саміті 22-24 жовтня, що має проходити у російській Казані.

БРІКС вважають геополітичним опонентом групи G7 і "західним" фінансовим установам, як Світовий банк та МВФ. Нові члени можуть претендувати на фінансування через банк розвитку та користуватися перевагами членства для розвитку торгівлі.

На початку літа очільник МЗС Туреччини казав про зближення з БРІКС через розчарування відсутністю прогресу в перемовинах про вступ до Євросоюзу.

Нагадаємо, на початку серпня 2024 року Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною. Угоду про ЗВТ підписали ще 3 лютого 2022 року, а підготовка до цього велася 15 років.