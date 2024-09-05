У Чехії хочуть давати громадянство росіянам тільки після відмови від паспорта РФ

У чеському парламенті запропонували надавати громадянство Чехії для росіян тільки за умови, що вони відмовляться від громадянства Росії, аби мінімізувати безпекові ризики.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Blesk.

Поправку, запропоновану депутатом Мартіном Екснером, уже схвалив комітет із питань безпеки нижньої палати парламенту Чехії та підтримав міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

Вона передбачає, що росіяни, які бажають отримати такі ж привілеї, як і громадяни Чехії, повинні будуть відмовитися від свого російського громадянства. Виняток можуть зробити, наприклад, для шукачів притулку.

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"Ми не можемо допустити, щоб у той час, коли Росія здійснює ворожі дії не тільки проти України, але й проти нас та інших країн ЄС, її громадяни могли отримати чеське громадянство, а отже, і всі пов'язані з ним права", – пояснив Екснер.

За даними МВС Чехії, кількість людей, які подають заяви на отримання чеського громадянства, в останні роки зростає. При цьому у 2023 році росіяни становили чверть усіх іноземців, що подали заяви на отримання чеського громадянства.

Чехія була однією з перших країн Європейського Союзу, які перестали видавати туристичні шенгенські візи громадянам Росії після початку повномасштабної війни на території України.

З липня Чехія також перестала визнавати російські небіометричні закордонні паспорти– і громадяни Росії з такими паспортами не зможуть перебувати на території Чехії легально.