Громадян Росії не пускатимуть до Чехії без біометричного паспорта

Від середи Чехія перестала визнавати небіометричні закордонні паспорти Російської Федерації – і громадяни Росії з такими паспортами не зможуть перебувати на території Чехії легально.

Про це повідомляє iDNES, повідомляє "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в інтерв'ю виданню зазначив, що безпека є пріоритетом для чеського уряду, тому він "не буде чекати подальшого саботажу".

Відтак з середи громадяни Росії з небіометричними паспортами не зможуть перебувати на території Чехії, наголосили чеському пресовому агентству в Міністерстві закордонних справ.

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Чехія поінформувала про своє рішення на засіданні компетентного органу ЄС і закликала інші держави вжити таких же заходів.

"Якщо громадянин Росії пред'являє в Чехії небіометричний паспорт, він перебуває тут нелегально, і зараз вирішується питання, що з ним робити. Небіометричні паспорти набагато легше модифікувати і підробити", – пояснила Мар’яна Вернерова з відділу комунікації МЗС.

Той, хто хоче залишитися в Чехії, повинен довести свою благонадійність, зазначив Ліпавський.

"У випадку з росіянами паспорта з небіометричними даними, який використовували, зокрема, вбивці у Врбетицях, вже не буде достатньо. Я також працюватиму над тим, щоб обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні, оскільки це ще один інструмент шпигунства проти демократичних країн", – сказав міністр.

Нагадаємо, Чехія з жовтня 2022 року не пускає росіян за туристичними й студентськими візами.