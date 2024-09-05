В Чехии хотят давать гражданство россиянам только после отказа от паспорта РФ

В чешском парламенте предложили предоставлять гражданство Чехии для россиян только при условии, что они откажутся от гражданства России, чтобы минимизировать риски безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Blesk.

Поправку, предложенную депутатом Мартином Экснером, уже одобрил комитет по вопросам безопасности нижней палаты парламента Чехии и поддержал министр внутренних дел Вит Ракушан.

Она предусматривает, что россияне, желающие получить такие же привилегии, как и граждане Чехии, должны будут отказаться от своего российского гражданства. Исключение могут сделать, например, для искателей убежища.

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"Мы не можем допустить, чтобы в то время, когда Россия осуществляет враждебные действия не только против Украины, но и против нас и других стран ЕС, ее граждане могли получить чешское гражданство, а следовательно, и все связанные с ним права", – пояснил Экснер.

По данным МВД Чехии, количество людей, которые подают заявления на получение чешского гражданства, в последние годы растет. При этом в 2023 году россияне составляли четверть всех иностранцев, подавших заявления на получение чешского гражданства.

Чехия была одной из первых стран Европейского Союза, которые перестали выдавать туристические шенгенские визы гражданам России после начала полномасштабной войны на территории Украины.

С июля Чехия также перестала признавать российские небиометрические загранпаспорта– и граждане России с такими паспортами не смогут находиться на территории Чехии легально.