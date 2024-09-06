В Естонії встановили, що російські хакери з 2020 року атакували Україну, країни ЄС і НАТО

У результаті спільної міжнародної операції Поліція безпеки Естонії (КаПо) встановила, що військовий підрозділ під командуванням Головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації (ГУ ГШ ЗС РФ) здійснював кібератаки проти України, а також країн НАТО і ЄС, зокрема Естонії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Під час спільної операції зі службами десяти країн Поліція безпеки встановила, що військова частина 29155 ГУ ГШ ЗС РФ створила кіберпотенціал і з 2020 року здійснювала кібератаки проти України, а також країн НАТО і ЄС, зокрема й Естонії, повідомили Поліція безпеки, Департамент поліції і прикордонної охорони та прокуратура.

Центральна кримінальна поліція під керівництвом Державної прокуратури провела кримінальне розслідування, під час якого було встановлено, що цей самий підрозділ 2020 року здійснив атаки на державні установи Естонії. Під час кримінального провадження було встановлено трьох підозрюваних у проведенні атак офіцерів ГУ ГШ ЗС РФ: Юрія Денисова, Ніколая Корчагіна та Віталія Шевченка.

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"Ми виявили перші докази і підозрюваних уже на ранніх стадіях розслідування, що дало нам змогу у співпраці з іншими відомствами запобігти більшій шкоді та її розповсюдженню", – сказав керівник бюро з боротьби з кіберзлочинністю Аго Амбур.

Державна прокуратура звернулася до Харьюського повітового суду з проханням видати ордери на арешт трьох підозрюваних, пов'язаних із кібератаками в Естонії. Харьюський повітовий суд задовольнив прохання і заочно видав ордери на арешт.

За словами державного прокурора Вахура Верте, трьох чоловіків оголошено в міжнародний розшук на підставі ордерів на арешт.

"Хоча наразі відомо, що підозрювані перебувають у Росії, міжнародні ордери на обшук і арешт означають, що, коли вони виїдуть із Росії, є реальний ризик того, що якась країна затримає їх та екстрадує в Естонію для судового розгляду", – сказав Вахура Верте.

Поліція безпеки на різних етапах спільного розслідування ділилася з міжнародними партнерами важливими новими і додатковими відомостями, які доповнювали інформацію, особливо щодо кіберпідрозділу, який здійснив атаку. США також запропонували нагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за встановлених в Естонії осіб.

Цей військовий підрозділ ГУ ГШ ЗС РФ відповідає за спроби державного перевороту, диверсійні операції та саботаж, а також спроби вбивств у Європі. Установи безпеки Естонії зазначили, що кібератаки, створені цим військовим підрозділом, становлять загрозу національній безпеці Естонії.

"Кібероперації, як і саботаж, отримання розвідувальних даних або проведення інформаційних операцій, згідно з військовою доктриною Російської Федерації, є важливою складовою гібридної війни. Ми захищаємо національну безпеку Естонії і в кіберпросторі, і крім фізичних шпигунів, викриваємо кібершпигунів", – прокоментував генеральний директор Поліції безпеки Марго Паллосон.

Підрозділ 29155 продовжив свою діяльність проти державних мереж Естонії та інших країн. Завдяки співпраці в забезпеченні кібербезпеки Центральної кримінальної поліції, КаПо і Державної інфосистеми RIA (CERT-EE) вдалося виявити і запобігти атакам, додали представники установ безпеки Естонії.

У листопаді 2020 року кібератак зазнали Міністерство економіки та комунікацій, Міністерство соціальних справ і Міністерство закордонних справ. Злочинці отримали доступ до серверів, але не до державної таємниці.

Нагадаємо, Естонія та ще дев'ять держав торік у грудні запустили Талліннський механізм для посилення кіберпідтримки України у цивільній сфері.

Талліннський механізм працює паралельно з ІТ-коаліцією, яка займається вирішенням кіберпроблем України у військовій сфері.