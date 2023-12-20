10 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні

Естонія та ще 9 держав 20 грудня запустили Талліннський механізм для посилення кіберпідтримки України у цивільній сфері.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство закордонних справ Естонії у своїй заяві.

Талліннський механізм, зазначили в естонському МЗС, був створений на першій зустрічі країн-донорів цієї весни. За допомогою цього механізму будуть систематизовані потреби України та співвіднесені з можливостями донорів таким чином, щоб підтримка різних країн становила єдине ціле, а Україна була здатна захистити себе в кіберсфері.

Донорами Талліннського механізму є Естонія, Нідерланди, Канада, Польща, Франція, Швеція, Німеччина, Данія, США та Велика Британія. НАТО і Європейський Союз є членами-спостерігачами у цьому механізмі.

Механізм має естонський фронт-офіс у Києві, польський бек-офіс у Варшаві та координаційну групу, яка об'єднує представників України та всіх донорів. Механізм відкритий для приєднання нових членів.

До участі в Механізмі залучені високотехнологічні компанії та неурядові організації країн-донорів.

Також, згідно з повідомленням, Естонія виділяє 500 тисяч євро для Талліннського механізму через свій бюджет співпраці у сфері розвитку на 2024 рік.

Талліннський механізм працює паралельно з ІТ-коаліцією, яка займається вирішенням кіберпроблем України у військовій сфері.

"Агресивна війна Росії проти України ведеться не лише на звичайному полі бою… Цілями Росії є кібернетичні можливості України, як військові, так і цивільні, і тому дуже важливо підтримувати кібернетичну оборону України та її здатність відновлювати і розвивати відповідну інфраструктуру", – прокоментував міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

"На жаль, цілком ймовірно, що кібератаки з боку Росії триватимуть в осяжному майбутньому. Саме тому за допомогою цього механізму ми надаємо шанс посилити системну готовність і стійкість України до кібератак у довгостроковій перспективі", – додав міністр.

Нагадаємо, нещодавно розвідувальна спільнота Міністерства оборони Великої Британії визнала кібератаку на українського мобільного оператора "Київстар" однією з найдеструктивніших подібних операцій з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Серед довгострокових безпекових зобов’язань, які ЄС готує для України, буде протистояння кібер- та гібридним загрозам.