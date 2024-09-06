В Эстонии установили, что российские хакеры с 2020 года атаковали Украину, страны ЕС и НАТО

В результате совместной международной операции Полиция безопасности Эстонии (КаПо) установила, что военное подразделение под командованием Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (ГУ ГШ ВС РФ) осуществляло кибератаки против Украины, а также стран НАТО и ЕС, в частности Эстонии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Во время совместной операции со службами десяти стран Полиция безопасности установила, что военная часть 29155 ГУ ГШ ВС РФ создала киберпотенциал и с 2020 года осуществляла кибератаки против Украины, а также стран НАТО и ЕС, в том числе и Эстонии, сообщили Полиция безопасности, Департамент полиции и пограничной охраны и прокуратура.

Центральная криминальная полиция под руководством Государственной прокуратуры провела уголовное расследование, в ходе которого было установлено, что это же подразделение в 2020 году совершило атаки на государственные учреждения Эстонии. В ходе уголовного производства было установлено трех подозреваемых в проведении атак офицеров ГУ ГШ ВС РФ: Юрия Денисова, Николая Корчагина и Виталия Шевченко.

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"Мы обнаружили первые доказательства и подозреваемых уже на ранних стадиях расследования, что позволило нам в сотрудничестве с другими ведомствами предотвратить больший вред и его распространение", – сказал руководитель бюро по борьбе с киберпреступностью Аго Амбур.

Государственная прокуратура обратилась в Харьюский уездный суд с просьбой выдать ордера на арест трех подозреваемых, связанных с кибератаками в Эстонии. Харьюский уездный суд удовлетворил просьбу и заочно выдал ордера на арест.

По словам государственного прокурора Вахура Верте, трое мужчин объявлены в международный розыск на основании ордеров на арест. "Хотя сейчас известно, что подозреваемые находятся в России, международные ордера на обыск и арест означают, что, когда они выедут из России, есть реальный риск того, что какая-то страна задержит их и экстрадирует в Эстонию для судебного разбирательства", – сказал Вахура Верте.

Полиция безопасности на разных этапах совместного расследования делилась с международными партнерами важными новыми и дополнительными сведениями, которые дополняли информацию, особенно в отношении киберподразделения, которое совершило атаку. США также предложили награду в размере 10 миллионов долларов за установленных в Эстонии лиц.

Это военное подразделение ГУ ГШ ВС РФ отвечает за попытки государственного переворота, диверсионные операции и саботаж, а также попытки убийств в Европе. Учреждения безопасности Эстонии отметили, что кибератаки, созданные этим военным подразделением, представляют угрозу национальной безопасности Эстонии.

"Кибероперации, как и саботаж, получение разведывательных данных или проведение информационных операций, согласно военной доктрине Российской Федерации, являются важной составляющей гибридной войны. Мы защищаем национальную безопасность Эстонии и в киберпространстве, и кроме физических шпионов, разоблачаем кибершпионов", – прокомментировал генеральный директор Полиции безопасности Марго Паллосон.

Подразделение 29155 продолжило свою деятельность против государственных сетей Эстонии и других стран. Благодаря сотрудничеству в обеспечении кибербезопасности Центральной криминальной полиции, КаПо и Государственной инфосистемы RIA (CERT-EE) удалось обнаружить и предотвратить атаки, добавили представители учреждений безопасности Эстонии.

В ноябре 2020 года кибератакам подверглись Министерство экономики и коммуникаций, Министерство социальных дел и Министерство иностранных дел. Преступники получили доступ к серверам, но не к государственной тайне.

Напомним, Эстония и еще девять государств в декабре прошлого года запустили Таллиннский механизм для усиления киберподдержки Украины в гражданской сфере.

Таллиннский механизм работает параллельно с ИТ-коалицией, которая занимается решением киберпроблем Украины в военной сфере.