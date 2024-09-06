Остін: США, Україна і країни ЄС працюють над створенням заміни системи ППО С-300

США, Україна і низка європейських країн працюють над розробкою і створенням заміни для зенітної ракетної системи С-300 і ракети класу "повітря-повітря" Р-27.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив глава Пентагону Ллойд Остін на відкритті 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України.

Він повторив, що для довгострокової здатності протистояти російській агресії Україна має розвивати власні можливості з виробництва зброї, і її партнери підтримують ці зусилля.

"За участю кількох європейських партнерів США працюють разом з Україною над розробкою і виготовленням заміни системи ППО С-300 та ракети класу "повітря-повітря" Р-27", – сказав Остін.

Реклама:

"Сполучені Штати також виділили понад 200 мільйонів доларів на закупівлю критично важливих компонентів, щоб дати змогу Україні виробляти БПЛА і системи радіоелектронної боротьби, які вона так ефективно розгорнула", – додав також він.

Міністр оборони США нагадав також про зусилля зміцнення української ППО, докладені після останньої зустрічі формату "Рамштайн" у червні, зокрема, оголошення про нові системи Patriot і SAMP-T.

Раніше стало відомо, що Велика Британія поставить 650 легких багатоцільових ракет (LMM) в рамках контракту вартістю 162 мільйони фунтів стерлінгів для посилення протиповітряної оборони України.

А румунський президент Клаус Йоганніс у четвер, 5 вересня, промульгував закон, який передбачає передання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.