Остин: США, Украина и страны ЕС работают над созданием замены системы ПВО С-300

США, Украина и ряд европейских стран работают над разработкой и созданием замены для зенитной ракетной системы С-300 и ракеты класса "воздух-воздух" Р-27.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил глава Пентагона Ллойд Остин на открытии 24-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Он повторил, что для долгосрочной способности противостоять российской агрессии Украина должна развивать собственные возможности по производству оружия, и ее партнеры поддерживают эти усилия.

"При участии нескольких европейских партнеров США работают вместе с Украиной над разработкой и изготовлением замены системы ПВО С-300 и ракеты класса "воздух-воздух" Р-27", – сказал Остин.

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"Соединенные Штаты также выделили более 200 миллионов долларов на закупку критически важных компонентов, чтобы дать возможность Украине производить БПЛА и системы радиоэлектронной борьбы, которые она так эффективно развернула", – добавил также он.

Министр обороны США напомнил также об усилиях укрепления украинской ПВО, приложенных после последней встречи формата "Рамштайн" в июне, в частности, объявления о новых системах Patriot и SAMP-T.

Ранее стало известно, что Великобритания поставит 650 легких многоцелевых ракет (LMM) в рамках контракта стоимостью 162 миллиона фунтов стерлингов для усиления противовоздушной обороны Украины.

А румынский президент Клаус Йоханнис в четверг, 5 сентября, промульгировал закон, который предусматривает передачу Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot.