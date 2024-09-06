Британія надасть Україні 650 ракет для ППО на 162 млн фунтів

Велика Британія поставить 650 легких багатоцільових ракет (LMM) в рамках контракту вартістю 162 мільйони фунтів стерлінгів для посилення протиповітряної оборони України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Про пакет допомоги у сфері протиповітряної оборони оголосить міністр оборони Джон Гілі сьогодні на засіданні контактної групи з питань оборони України на базі ВПС США в Рамштайні – його першому засіданні на посаді міністра оборони.

Це станеться після двосторонньої зустрічі Джона Гілі та його українського колеги Рустема Умєрова в Лондоні на початку цього тижня, де вони обговорили, як Велика Британія продовжуватиме нарощувати підтримку протягом наступних місяців. На цій зустрічі міністр оборони підтвердив, що до кінця цього року розпочнеться постачання артилерійських боєприпасів на суму 300 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки військових зусиль України.

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Відповідно до зобов'язань нового уряду прискорити постачання допомоги, перша партія ракет LMM, про яку було оголошено сьогодні, також очікується до кінця цього року.

"Це нове зобов'язання дасть важливий поштовх українській протиповітряній обороні і демонструє прихильність нашого нового уряду до посилення підтримки України.

Останніми днями ми стали свідками трагічної ціни невибіркових ударів Росії по Полтаві та Львову. Ці нові ракети британського виробництва допоможуть Україні захистити свій народ, інфраструктуру і територію від жорстоких нападів Путіна", – стерджує Гілі.

Ракети, вироблені компанією Thales на заводі в Белфасті, є дуже універсальними і можуть запускатися з різних платформ на суші, морі і в повітрі.

Цей пакет фінансується в основному за рахунок фінансової допомоги Україні з боку Великої Британії у розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів на рік, а також внесків Норвегії через Міжнародний фонд для України (МФУ) і відповідає зобов'язанням прем'єр-міністра і міністра оборони підтримувати Україну стільки часу, скільки це буде потрібно.

Нагадаємо, 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України, відоме як формат "Рамштайн", відбудеться 6 вересня на однойменній авіабазі американських Збройних сил у Німеччині.

Це перша зустріч у форматі "Рамштайн" із 13 червня. На ній обговорювали шляхи посилення протиповітряної оборони України.

На зустрічі очікується виступ президента Володимира Зеленського.