Стефанішина пояснила, навіщо віцепрем'єрці з євроінтеграції знадобилося очолювати Мін’юст

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка очолюватиме ще й Міністерство юстиції, пояснила, навіщо знадобилось об’єднувати ці дві посади.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

За словами Стефанішиної, ідея з’явилася ще у 2023 році, коли в уряді готувалися до рішення про відкриття переговорів щодо вступу в ЄС.

"Ми обговорювали з прем'єр-міністром і президентом те, як має бути посилена моя спроможність як віцепрем’єрки. Одночасно йшлося про оптимізацію міністерств. Як результат, з’явилося розуміння, що я маю в статусі віцепрем'єрки очолити одне з існуючих міністерств", – зазначила вона.

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Стефанішина пояснила, що оскільки йшлося "про величезний масив, пов'язаний з наближенням законодавства України до права ЄС", то виникла ідея саме про об’єднання посади віцепрем’єрки з питань євроінтеграції і міністерки юстиції.

Серед плюсів такого рішення вона назвала адміністративний ресурс, оскільки є "величезний" обсяг роботи.

"По-друге, важливо, що йдеться саме про Міністерство юстиції, яке формує правову політику держави", – додала вона.

Стефанішина також сказала, що Мін'юст буде реструктурований, "щоб система заступників і підрозділів забезпечувала процес переговорів з ЄС".

"Та я хочу особливо наголосити, що урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції продовжить свою роботу тут, у будівлі Кабміну, в його статусі не буде ніяких змін, він не переходить до Мін'юсту. Ця координаційна функція дуже важлива, і вона лишиться у моєму підпорядкуванні як віцепрем’єрки", – резюмувала вона.

Коментуючи питання про те, що до компетенції Мін’юсту входить багато інших питань окрім євроінтеграції, та чи не зашкодить це процесу вступу України до ЄС, Стефанішина запевнила, що в неї "є план та бачення, як правильно налагодити цю роботу".

"Давайте будемо оцінювати за результатом. І тут треба не забувати, що у Міністерстві юстиції є заступники, які відповідають за ці та інші напрямки, за формування політик. Я погоджуюся з тим, що зрештою відповідальність буде на мені як на міністрові, але кадрові питання (делегування. – ЄП) будуть в пріоритеті", – підкреслила вона.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада проголосувала за призначення Ольги Стефанішиної міністеркою юстиції – віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Перед цим голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія анонсував "велике перезавантаження уряду", в межах якого змінять "більше 50% штатної чисельності" Кабміну.

Частиною "перезавантаження" стало також звільнення глави МЗС Дмитра Кулеби.

Також читайте інтерв'ю Стефанішиної "Європейській правді": "Під час вступу до ЄС нам доведеться потренувати вміння не розчаровуватися".