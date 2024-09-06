Стефанишина ожидает открытия двух кластеров в переговорах с ЕС в первой половине 2025 года

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина рассказала, что в переговорах о вступлении Украины в ЕС она ожидает открытия двух кластеров в первой половине 2025 года.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

По словам Стефанишиной, до конца года Украина должна завершить всю работу, которая касается так называемого кластера fundamentals, в который входят главы "Судопроизводство и основные права", "Юстиция, свобода, безопасность", "Публичные закупки", "Статистика", "Финансовый контроль", чтобы быть готовыми к открытию переговоров по этому направлению.

Она также считает, что в первой половине 2025 года Украина также сможет открыть переговоры по блоку "Внутренний рынок", который включает главы "Свободная торговля товарами", "Свободное движение рабочей силы", "Предоставление услуг и открытие бизнеса", "Свободное движение капитала", "Корпоративное право", "Интеллектуальная собственность", "Политика в отношении конкуренции", "Финансовые услуги", "Защита потребителей и здоровье".

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"Кластер "Внутренний рынок" – это такая микроконституция членства, это базовые вопросы, которые нам надо выполнить как можно быстрее, чтобы дальше эффективнее двигаться и по другим направлениям", – отметила вице-премьер.

В то же время она добавила, что в правительстве готовятся и к переговорам по дальнейшим секторам.

"Например, в таких сферах, как энергетика и транспорт, хотя скрининг по ним предусмотрен на более поздних этапах – и мы договорились с Еврокомиссией об определенной переговорной работе еще до официального скрининга. Поэтому уже в сентябре делегация Мининфраструктуры и Минэнерго поедет в Брюссель вместе с делегацией, которая будет работать по "фундаментальным" разделам", – сообщила Стефанишина.

Также Стефанишина советует ждать проблем не только с Венгрией на пути Украины в ЕС.

Кроме того, она объяснила, зачем понадобилось объединять должности вице-премьера по вопросам евроинтеграции и министра юстиции.

Читайте интервью Стефанишиной "Европейской правде": "При вступлении в ЕС нам придется потренировать умение не разочаровываться".