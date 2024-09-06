Столтенберг: Допомога Китаю Росії вплине на його репутацію та інтереси

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Китай припинити підтримку війни Росії в Україні та заявив, що допомога Пекіна стала значним фактором у продовженні війни.

Його слова цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

"Китай став вирішальним чинником, що сприяє війні Росії проти України. Саме Китай забезпечує виробництво багатьох видів зброї, яку використовує Росія", – акцентував Столтенберг.

Генсек НАТО попередив, що постійне підживлення Пекіном війни в Україні може негативно вплинути на його інтереси та репутацію та закликав припинити підтримку російської війни.

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"Я закликаю Китай припинити підтримку незаконної війни Росії", – додав він.

Нагадаємо, 30 серпня радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США та Китай не досягли згоди у питанні конкретного плану дипломатичного вирішення розв’язаної РФ війни проти України, адже у Вашингтоні дотримуються принципу "нічого про Україну без України".

Нещодавно прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Росія не змогла б продовжувати повномасштабну війну проти України третій рік поспіль, якби їй не допомагав Китай.