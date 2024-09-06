Столтенберг: Помощь Китая России повлияет на его репутацию и интересы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Китай прекратить поддержку войны России в Украине и заявил, что помощь Пекина стала значительным фактором в продолжении войны.

Его слова цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

"Китай стал решающим фактором, способствующим войне России против Украины. Именно Китай обеспечивает производство многих видов оружия, которое использует Россия", – акцентировал Столтенберг.

Генсек НАТО предупредил, что постоянная подпитка Пекином войны в Украине может негативно повлиять на его интересы и репутацию и призвал прекратить поддержку российской войны.

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"Я призываю Китай прекратить поддержку незаконной войны России", – добавил он.

Напомним, 30 августа советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США и Китай не достигли согласия в вопросе конкретного плана дипломатического решения развязанной РФ войны против Украины, ведь в Вашингтоне придерживаются принципа "ничего об Украине без Украины".

Кроме того, 23 августа Министерство финансов США опубликовало новый список подсанкционных компаний, которые, в частности, были недавно зарегистрированы в Гонконге и материковом Китае, в их соучредителей вошли граждане России.

Минфин США заявил, что санкции будут направлены на тех, кто поставляет товары и услуги, которые позволяют россиянам поддерживать военные действия против Украины и обходить санкции.