У селі на заході Польщі виявили радіоактивні відходи

У селі Седлець Великопольського воєводства, що на заході Польщі, виявили радіоактивні відходи, на місці працюють відповідні служби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

За даними Державної пожежної служби Польщі, у Седльці знайшли 50 різних джерел радіоактивних відходів.

Надзвичайники отримали сигнал тривоги після того, як відходи виявили співробітники поліції – їх повідомили про можливу наявність небезпечних матеріалів у селі.

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Десятки пожежників і дві спеціалізовані екологічні та хімічні рятувальні команди з Познані та Лешно працюють на місці події, щоб дослідити всі вилучені зразки. На місці також перебуває оперативна група воєводської пожежної служби.

За даними RMF FM, відходи, знайдені в Седльці, ймовірно, були контейнерами з радієм. Однак це підтвердять аналізи, які проведуть спеціалізовані екологічні та хімічні рятувальні команди.

Рух транспорту в районі Седлеця повністю перекрили через операції з ліквідації відходів. Водночас мешканців не евакуювали, тому що рівень радіації не становить загрози для людей.

Нагадаємо, в жовтні 2021 року під час обшуку офіцера Бундесверу слідчі виявили радіоактивні матеріали та два конфіденційні досьє Федеральної розвідувальної служби щодо Північної Кореї.