В селе на западе Польши обнаружили радиоактивные отходы

В селе Седлец Великопольского воеводства, что на западе Польши, обнаружили радиоактивные отходы, на месте работают соответствующие службы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

По данным Государственной пожарной службы Польши, в Седльце нашли 50 различных источников радиоактивных отходов.

Чрезвычайники получили сигнал тревоги после того, как отходы обнаружили сотрудники полиции – им сообщили о возможном наличии опасных материалов в селе.

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Десятки пожарных и две специализированные экологические и химические спасательные команды из Познани и Лешно работают на месте происшествия, чтобы исследовать все изъятые образцы. На месте также находится оперативная группа воеводской пожарной службы.

По данным RMF FM, отходы, найденные в Седльце, вероятно, были контейнерами с радием. Однако это подтвердят анализы, которые проведут специализированные экологические и химические спасательные команды.

Движение транспорта в районе Седлеца полностью перекрыли из-за операции по ликвидации отходов. В то же время жителей не эвакуировали, так как уровень радиации не представляет угрозы для людей.

Напомним, в октябре 2021 года во время обыска офицера Бундесвера следователи обнаружили радиоактивные материалы и два конфиденциальных досье Федеральной разведывательной службы по Северной Корее.