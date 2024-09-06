Зеленський прибув до Італії

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 6 вересня, прибув до Італії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rai News.

Зеленський у межах свого візиту має взяти участь в економічному форумі в місті Черноббіо, де виступить під час панельної дискусії під назвою "Російська агресія проти України".

Також на порядку денному українського лідера – зустріч із прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

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Раніше у п'ятницю Зеленський уперше особисто прибув на засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазу "Рамштайн" у Німеччині.

У виступі перед союзниками він закликав зняти обмеження на далекобійні удари по цілях у Росії та прискорити постачання протиповітряної оборони.

Також глава держави провів переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.