Зеленський прибув на "Рамштайн"

Президент Володимир Зеленський прибув на авіабазу Збройних сил Німеччини "Рамштайн", де 6 вересня відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України.

Про це він написав у себе в Telegram, передає "Європейська правда".

Зеленський акцентував, що візьме участь у засіданні групи та зустрінеться з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом, а також окремо проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом.

Після цього, як анонсував президент, він відвідає міжнародний економічний форум "Амброзетті" в Італії та проведе переговори із головою Ради міністрів країни Джорджією Мелоні.

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"Нам потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор. Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади. І потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України, відоме як формат "Рамштайн", відбудеться 6 вересня на однойменній авіабазі американських Збройних сил у Німеччині.

Це перша зустріч у форматі "Рамштайн" із 13 червня. На ній обговорювали шляхи посилення протиповітряної оборони України.

Як повідомлялося, німецькій опозиції закликали уряд до більшої допомоги Україні, називаючи нинішню стадію війни вирішальною.