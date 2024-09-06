Укр Рус Eng

Зеленський прибув на "Рамштайн"

Новини — П'ятниця, 6 вересня 2024, 11:00 — Уляна Кричковська

Президент Володимир Зеленський прибув на авіабазу Збройних сил Німеччини "Рамштайн", де 6 вересня відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України.

Про це він написав у себе в Telegram, передає "Європейська правда".

Зеленський акцентував, що візьме участь у засіданні групи та зустрінеться з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом, а також окремо проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом.

Після цього, як анонсував президент, він відвідає міжнародний економічний форум "Амброзетті" в Італії та проведе переговори із головою Ради міністрів країни Джорджією Мелоні.

Реклама:

"Нам потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор. Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади. І потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України, відоме як формат "Рамштайн", відбудеться 6 вересня на однойменній авіабазі американських Збройних сил у Німеччині.

Це перша зустріч у форматі "Рамштайн" із 13 червня. На ній обговорювали шляхи посилення протиповітряної оборони України.

Як повідомлялося, німецькій опозиції закликали уряд до більшої допомоги Україні, називаючи нинішню стадію війни вирішальною.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Німеччина Зеленський Шольц
Реклама: