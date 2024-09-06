Зеленський і Шольц провели зустріч у Німеччині після "Рамштайну"

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели зустріч у Німеччині, куди Зеленський вирушив для участі у зустрічі Контактної групи з оборони України.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента, пише "Європейська правда".

Зеленський розповів канцлеру про ситуацію на фронті та наслідки російських ударів по українських містах і критичній інфраструктурі.

Президент подякував Шольцу за допомогу, яку системно надає Німеччина.

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Він окремо відзначив те, що уряд Німеччини замовив додаткові системи ППО різної конфігурації для зміцнення Збройних Сил, а також рішення про передачу Україні додаткових САУ Panzerhaubitze 2000 й танків Leopard 1A5, оголошене на засіданні у форматі "Рамштайн".

Також лідери говорили про реалізацію двосторонньої безпекової угоди, розширення співпраці в оборонній галузі, зокрема спільне виробництво озброєнь, а також підготовку другого Саміту миру.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц 4 вересня підтвердив замовлення додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T різної конфігурації для Бундесверу та українських Збройних Сил.

Німецький урядовець у коментарі Bloomberg уточнив, що до 2026 року Україна отримає від Німеччини 24 системи IRIS-T: 12 середньої дальності і 12 малої дальності. Раніше про постачання систем IRIS SLM-T повідомляло агентство Reuters.