Зеленский прибыл в Италию

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 6 сентября, прибыл в Италию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rai News.

Зеленский в рамках своего визита должен принять участие в экономическом форуме в городе Черноббио, где выступит во время панельной дискуссии под названием "Российская агрессия против Украины".

Также в повестке дня украинского лидера – встреча с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

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Ранее в пятницу Зеленский впервые лично прибыл на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазу "Рамштайн" в Германии.

В выступлении перед союзниками он призвал снять ограничения на дальнобойные удары по целям в России и ускорить поставки противовоздушной обороны.

Также глава государства провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом.