Трамп може уникнути в’язниці – єдиний реальний вирок відклали на день після виборів

Суддя Нью-Йорка Хуан Мерчан у п’ятницю, 6 вересня, заявив, що оголосить вирок колишньому президенту США Дональду Трампу у справі про виплату грошей порнозірці на час після президентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Мерчан заявив, що планує винести вирок Трампу 26 листопада, якщо справа до цього часу не буде закрита за клопотанням адвокатів – його мають розглянути 12 листопада.

"Ця справа посідає унікальне місце в історії нашої країни. На жаль, ми зараз перебуваємо в такому місці і в такий час, що вимоги слухання з винесенням вироку, якщо воно буде необхідним, буде важко виконати", – констатував суддя.

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Прокурори у справі не оголошували окремих клопотань стосовно визначення дати вироку і залишили це питання на розгляд Мерчана.

Як відомо, раніше вирок у справі Трампа про "порногроші" мав бути оголошеним 18 вересня – дату посунули після того, як Верховний суд США своїм знаковим рішенням встановив межі президентського імунітету і дав експрезиденту можливість подати нові оскарження за його кримінальними звинуваченнями.

Невідомо, чому саме Мерчан вирішив відкласти винесення вироку на період після виборів, як того просив захист Трампа. Його адвокати перед тим неодноразово наголошували, що вирок може розглядатись як втручання в передвиборчу кампанію.

Нагадаємо, йдеться про так звану справу про "порногроші", у якій у травні Трампа визнали винним за звинуваченнями у фальсифікації ділової документації з метою приховати виплату 130 тисяч доларів порнозірці Стормі Деніелс в обмін на її мовчання перед виборами в США 2016 року про сексуальний контакт, який, за її словами, вона мала з Трампом роками раніше.

Як писала "ЄвроПравда", справа про "порногроші" була єдиною, в якій вирок Трампу могли оголосити до президентських виборів у США: за рештою досі не почались навіть слухання по суті.

У разі перемоги на виборах Трамп може потенційно наказати Міністерству юстиції зняти з нього федеральні звинувачення. Його президентство не вплине на кримінальні справи, які розглядають на рівні штатів – у Нью-Йорку та Джорджії, – але під час перебування в Білому домі він не буде перебувати у в’язниці.