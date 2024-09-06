Судья Нью-Йорка Хуан Мерчан в пятницу, 6 сентября, заявил, что объявит приговор бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о выплате денег порнозвезде на время после президентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Мерчан заявил, что планирует вынести приговор Трампу 26 ноября, если дело к этому времени не будет закрыто по ходатайству адвокатов – его должны рассмотреть 12 ноября.

"Это дело занимает уникальное место в истории нашей страны. К сожалению, мы сейчас находимся в таком месте и в такое время, что требования слушания с вынесением приговора, если оно будет необходимым, будет трудно выполнить", – констатировал судья.

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Прокуроры по делу не объявляли отдельных ходатайств относительно определения даты приговора и оставили этот вопрос на рассмотрение Мерчана.

Как известно, ранее приговор по делу Трампа о "порноденьгах" должен был быть объявлен 18 сентября – дату сдвинули после того, как Верховный суд США своим знаковым решением установил границы президентского иммунитета и дал экс-президенту возможность подать новые обжалования по его уголовным обвинениям.

Неизвестно, почему именно Мерчан решил отложить вынесение приговора на период после выборов, как того просила защита Трампа. Его адвокаты перед тем неоднократно отмечали, что приговор может рассматриваться как вмешательство в предвыборную кампанию.

Напомним, речь идет о так называемом деле о "порноденьгах", в котором в мае Трампа признали виновным по обвинению в фальсификации деловой документации с целью скрыть выплату 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание перед выборами в США 2016 года о сексуальном контакте, который, по ее словам, она имела с Трампом годами ранее.

Как писала "ЕвроПравда", дело о "порноденьгах" было единственным, в котором приговор Трампу могли объявить до президентских выборов в США: по остальным до сих пор не начались даже слушания по существу.

В случае победы на выборах Трамп может потенциально приказать Министерству юстиции снять с него федеральные обвинения. Его президентство не повлияет на уголовные дела, которые рассматривают на уровне штатов – в Нью-Йорке и Джорджии, – но во время пребывания в Белом доме он не будет находиться в тюрьме.