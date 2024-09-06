Новий голова МЗС анонсував кадрові рішення і перегляд зовнішньополітичної стратегії

Новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга, анонсуючи пріоритетні напрямки своєї роботи, згадав про необхідність кадрових оновлень як у диппредставництвах, так і в центральному апараті МЗС.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Сибіга написав у Facebook.

Голова МЗС вказав, що найголовнішим для української дипломатії наразі є "забезпечення обороноздатності України" на різних треках – від втілення безпекових угод і постачання зброї до розвитку оборонної співпраці.

Далі він назвав рух України до ЄС і НАТО, подальше просування "формули миру", особливо серед країн Азії, Африки та Латинської Америки, притягнення до відповідальності винних у російських злочинах та відшкодування збитків.

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Потім Сибіга заговорив про інституційне та кадрове оновлення МЗС, зокрема з огляду розширення дипломатичної присутності України за кордоном.

"Будуть кадрові зміни – з’являться нові посли та генеральні консули. Будуть зміни і в центральному апараті, спрямовані на посилення системи. Мірилом для кожного керівника закордонних установ стане результат, а не самопіар та публікації в соцмережах", – зазначив він.

Крім того, за словами голови МЗС, буде переглянута і Стратегія зовнішньополітичної діяльності України, "виходячи з реалій воєнного часу", але конкретику він не навів. (Про нинішню Стратегію, затверджену ще у 2021 році, більше можна прочитати тут.)

Серед інших згаданих ним напрямків діяльності – розвиток парламентської та економічної дипломатії, залучення експертів і бізнесу до розробки зовнішньої політики, робота із українцями за кордоном, цифровізація консульських послуг, боротьба з російськими фейками.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ замість Дмитра Кулеби.

Першу після призначення розмову Сибіга провів з польським колегою Радославом Сікорським, а протягом п’ятниці поспілкувався вже з низкою європейських колег.