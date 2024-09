Сибіга провів перші розмови з очільниками МЗС Британії, Литви та Чехії 

Новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів перші телефонні розмови з міністрами закордонних справ Сполученого Королівства та Чехії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністри заявили у своїх соцмережах.

Сибіга розповів, що поспілкувався з британським колегою Девідом Леммі та подякував йому за допомогу, яку надає Британія.

I spoke with @DavidLammy to thank the UK for its support. I updated the Foreign Secretary on the battlefield situation, our defense needs, and the importance of lifting restrictions on the use of weapons. I look forward to enhancing the Ukraine-UK strategic partnership together. Реклама: September 6, 2024

"Розповів міністру закордонних справ про розвиток ситуації на полі бою, наші оборонні потреби та важливість зняття обмежень на використання наданої зброї. Очікую, що ми будемо далі вдосконалювати стратегічне партнерство України та Британії", – зазначив він.

Крім того, Сибіга розповів про перший дзвінок з очільником МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом, відзначивши його як "справжнього друга України".

"Наголосив на необхідності далі посилювати обронні спроможності України та уможливити використання ППО партнерських країн для перехоплення російських дронів і ракет у небі над Україною", – написав Андрій Сибіга.

I had a call with Ukraine’s true friend @GLandsbergis to thank him for Lithuania’s support. I stressed the importance of further strengthening Ukraine’s defense capabilities and enabling the use of partner air defense to intercept Russian drones and missiles in the Ukrainian sky. – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 6, 2024

Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський повідомив, що вони з Сибігою також вже провели першу розмову, у якій він привітав його з призначенням.

"Ми домовилися продовжувати зусилля для розвитку й посилення стратегічних відносин між нашими країнами", – написав Ліпавський, візначивши також роботу попереднього міністра Дмитра Кулеби.

I have congratulated @andrii_sybiha, the new Foreign Minister of Ukraine, on his appointment. We both agreed on continued effort to develop and strengthen the strategic relations of our countries, fostered by his predecessor @DmytroKuleba. I look forward to our cooperation.🇨🇿🤝🇺🇦 pic.twitter.com/HPF9ZYkIpT – Jan Lipavský (@JanLipavsky) September 6, 2024

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ замість Дмитра Кулеби.

Першу після призначення розмову Сибіга провів з польським колегою Радославом Сікорським, а також вже спілкувався з міністрами закордонних справ Естонії та Фінляндії.