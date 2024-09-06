Укр Рус Eng

Сибіга провів перші розмови з очільниками МЗС Британії, Литви та Чехії 

Новини — П'ятниця, 6 вересня 2024, 20:31 — Марія Ємець

Новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів перші телефонні розмови з міністрами закордонних справ Сполученого Королівства та Чехії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністри заявили у своїх соцмережах. 

Сибіга розповів, що поспілкувався з британським колегою Девідом Леммі та подякував йому за допомогу, яку надає Британія.

"Розповів міністру закордонних справ про розвиток ситуації на полі бою, наші оборонні потреби та важливість зняття обмежень на використання наданої зброї. Очікую, що ми будемо далі вдосконалювати стратегічне партнерство України та Британії", – зазначив він. 

Крім того, Сибіга розповів про перший дзвінок з очільником МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом, відзначивши його як "справжнього друга України". 

"Наголосив на необхідності далі посилювати обронні спроможності України та уможливити використання ППО партнерських країн для перехоплення російських дронів і ракет у небі над Україною", – написав Андрій Сибіга.

Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський повідомив, що вони з Сибігою також вже провели першу розмову, у якій він привітав його з призначенням.

"Ми домовилися продовжувати зусилля для розвитку й посилення стратегічних відносин між нашими країнами", – написав Ліпавський, візначивши також роботу попереднього міністра Дмитра Кулеби. 

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ замість Дмитра Кулеби.

Першу після призначення розмову Сибіга провів з польським колегою Радославом Сікорським, а також вже спілкувався з міністрами закордонних справ Естонії та Фінляндії

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Сибіга Велика Британія Литва Чехія
Реклама: