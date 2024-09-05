Рада призначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ

5 вересня Верховна рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють депутати, які ведуть трансляцію.

За відповідне рішення проголосували 258 народних обранців.

Андрій Сибіга – кадровий дипломат, що працює в системі МЗС з 1997 року. З 2016 по 2021 рік обіймав посаду посла України у Туреччини.

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Фото: РБК-Україна

Він був заступником керівника ОПУ з кінця травня 2021 року, де відповідав за зовнішню політику Банкової. У липні 2024 року його призначили першим заступником міністра закордонних справ замість Миколи Точицького.

У 2021 році, невдовзі після призначення до ОПУ, ЄвроПравда публікувала інтерв’ю Сибіги.

Як відомо, народні обранці підтримали звільнення Дмитра Кулеби з поста міністра закордонних справ 5 вересня.