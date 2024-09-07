Прем’єр Британії наступного тижня зустрінеться з Байденом у Білому домі, говоритимуть і про Україну

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наступного тижня вдруге за час перебування на посаді зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Білому домі; лідери планують говорити у тому числі про підтримку України.

Як пише "Європейська правда", про візит повідомила пресслужба Білого дому.

Візит Стармера запланований на 13 вересня. Це буде друга зустріч Байдена і Стармера у Білому домі відтоді, як Стармер заступив на посаду прем’єра після перемоги лейбористів на виборах.

"Лідери проведуть грунтовні дискусії про низку глобальних питань спільного інтересу, у тому числі про продовження твердої підтримки України, яка обороняється від російської агресії, забезпечення звільнення заручників та угоди про перемир’я для завершення війни у Газі, захист міжнародного судноплавства у Червоному морі від атак підримуваних Іраном хуситів, роботу над вільним і відкритим Тихоокеанським регіоном", – повідомили у комюніке.

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Також Байден і Стармер говоритимуть про двосторонню співпрацю для підвищення безпеки ланцюжків постачання та про кліматичні питання.

Ймовірно, однією з тем розмови лідерів стосовно підтримки України буде зняття обмежень на далекобійні удари західною зброєю вглиб території Росії.

Наприкінці серпня британські ЗМІ з посиланням на джерела писали, що Лондон підтримує ідею ударів Storm Shadow по Росії, але боїться проблем зі США.

Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що під час зустрічі з високопосадовцями США передав список цілей, які Київ хоче уражати американськими далекобійними ракетами ATACMS.

Цього тижня від американських топпосадовців знову лунали аргументи, що зняття обмежень нібито не буде мати принципового впливу на хід війни і що твердження про те, що Україна за допомогою ATACMS зможе вразити більшість військової авіації, з якої Росія завдає ударів по українській території, є помилковим.

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